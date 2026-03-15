Çaycuma'da Modifiye Tutkunlarından Protesto - Son Dakika
15.03.2026 13:38
Modifiye tutkunları, uygulanan cezalara karşı Çaycuma'da bir araya gelerek protesto düzenledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde modifiye tutkunları ve modifiye aksesuar satışı yapan esnaflar, son dönemde araç modifiyesine yönelik uygulanan cezaları protesto etmek amacıyla Çaycuma Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi. Düzenlenen eylemde, modifiye kültürünün bir hobi ve yaşam tarzı olduğunu vurgulayan katılımcılar, getirilen kısıtlamaların kendilerini mağdur ettiğini ifade etti.

Kalabalık bir grubun katıldığı protestoda konuşma yapan Ömer Çakmaklı, burada bulunma amaçlarının bir etkinlik düzenlemek değil, bir kültürü ve emeği savunmak olduğunu belirtti. Çakmaklı konuşmasında, Türkiye'de binlerce insanın araçlarını severek modifiye ettiğini, jant değişimi, süspansiyon düzenlemeleri ve ses sistemi kurulumu gibi çalışmaların birçok kişi için bir tutku olduğunu söyledi.

Son dönemde getirilen kısıtlamalar nedeniyle modifiye ile uğraşan kişilerin suçlu gibi gösterildiğini dile getiren Çakmaklı, "Arabasıyla uğraşan, modifiye yapan, ses sistemi kuran insanlar sanki suç işliyormuş gibi muamele görüyor. Oysa burada toplanan herkesin aracında emek, para, zaman ve büyük bir tutku var. Bir jant almak için aylarca para biriktiren, bir ses sistemi kurmak için günlerce uğraşan insanlar var" dedi.

Kuralların tamamen kaldırılmasını istemediklerini vurgulayan Çakmaklı, sadece herkesin aynı kefeye konulmaması gerektiğini ifade ederek, "Birkaç kişinin yaptığı yanlış yüzünden binlerce insanın emeğini, hobisini ve tutkusunu suç gibi göstermek doğru değildir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, tepkilerini dile getirerek bir süre slogan attı. Eylem olaysız şekilde sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

