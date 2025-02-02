Çaycuma\'da Yeni Mescit İnşaat Protokolü İmzalandı

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Çaycuma Belediyesi ile Yeni Mahalle Korudüzü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında, Yeni Mahalle Korudüzü mevkiinde bir mescit inşa edilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. Mescidin yapımı iki yıl içinde tamamlanacak.

Çaycuma Belediyesi, kendine ait 487 metrekarelik alanı mescit yapımı için tahsis etti. Mescidin çevresinde mahalle halkının oturup dinlenebileceği bir park da bulunacak. Projenin konsept tasarımıyla birlikte yapının ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmesine karar verildi.

Mahalle sakinleri projeye destek vermek amacıyla Yeni Mahalle Korudüzü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu. Çaycuma Belediyesi ile dernek yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varıldı ve işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, mescidin yapı denetim hizmetleri ve iş kontrolü Çaycuma Belediyesi'nin teknik ekibi tarafından yürütülecek. Dernek, en fazla üç ay içinde gerekli projeleri tamamlayarak inşaat ruhsatını alacak. Yer tesliminden itibaren iki yıl içinde mescidin inşaatı tamamlanacak. - ZONGULDAK