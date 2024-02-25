Çayırova Belediyesi'nden Yazar Sevda Türküsev söyleşisi - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi'nden Yazar Sevda Türküsev söyleşisi

Çayırova Belediyesi\'nden Yazar Sevda Türküsev söyleşisi

Çayırova Belediyesi'nin kültür-sanat programları kapsamında Yazar Sevda Türküsev, 'Medya ve Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25.02.2024 08:58  Güncelleme: 09:03
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Çayırova Belediyesi'nin kültür-sanat programları kapsamında okurlarıyla buluşan Yazar Sevda Türküsev, "Medya ve Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri" isimli söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çayırova'ya kültür sanat kimliği kazandıracak programlar düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Çiftçi, "Sadece ilçemizde değil, bölgemizde de bir ilki gerçekleştirdik ve kitap fuarları düzenledik. Bizler sizleri birçok yazarımızla buluşturduk, alanında uzman isimleri ilçe sakinlerimizle bir araya getirdik. Bir tarafta belediye hizmetlerimizi yaparken, bir taraftan da kültür sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bünyamin Çiftçi, konuşmasının ardından Türküsev'e çiçek takdim etti. Yazar Türküsev ise söyleşinin ardından okurlarının kitaplarını imzaladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi'nden Yazar Sevda Türküsev söyleşisi - Son Dakika

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