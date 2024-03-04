Yerel

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını sildi.

Sazları ve sözleriyle, hem kulaklara hem de kalplere hitap eden 16 halk ozanı Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlarla buluştu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolünün de yer aldığı programda, ozanlar sazlarıyla gönülleri fethetti.

Programda konuşan Başkan Çiftçi, "Belediyemizin düzenlediği Aşıklar Şöleni'nde, sazı ve sözüyle kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli halk ozanlarımızı keyifle dinledik. Kıymetli aşıklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ