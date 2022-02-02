Çayırova Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Çayırova Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki maddeler karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Üyesi Erhan Sarıdede'nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşen toplantı, yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunmuş sayılması ile başladı. Erhan Sarıdede'nin şehitleri anması, 2 Şubat'ta başlayacak üç aylar ve Regaib Kandili'ni tebrik etmesinin ardından meclis üyelerine gündem dışı söz hakkı verildi. Gündem dışı konuşmaların ardından gündeme geçildi. Gündemdeki maddelerin karara bağlanması ile şubat ayı meclis toplantısı sona erdi. Çayırova Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısı 1 Mart Salı günü saat 15.00'te yapılacak. - KOCAELİ