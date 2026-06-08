SMA hastası Cemre\'ye umut dolu uğurlama

Çekmeköy Belediyesi SMA hastası Cemre Alya Arabacı için umut dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tedavi yolculuğu öncesinde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş, dualar eşliğinde gökyüzüne balon bırakarak minik Cemre'yi uğurladı.

SMA hastası Cemre Alya Arabacı için Çekmeköy tek yürek oldu. Gen tedavisi için gerekli olan tutarın toplanmasının ardından Dubai'ye gitmeye hazırlanan minik Cemre, yolculuğu öncesinde düzenlenen özel bir programla uğurlandı. Çekmeköy Belediyesi tarafından "Gökyüzüne Umut Uçuyor" sloganıyla Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen programa ilçe sakinleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı. Program, edilen duaların ardından davul ve zurna eşliğinde devam ederken, alanda duygu dolu anlar yaşandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Balonunu kap gel" çağrısına destek veren yüzlerce vatandaş, ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bırakarak Cemre'nin tedavi yolculuğuna umutlarını gönderdi. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, yüz boyama etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu. Cemre'nin ailesi ise bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek, gösterilen dayanışmanın kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti. Gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, Çekmeköy'de birlik ve beraberlik içinde büyüyen umutların sembolü oldu.

"Dualarımız ve desteğimiz her zaman onunla olacak"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cemre kızımızın sağlığına kavuşma yolunda attığı bu önemli adım hepimizi mutlu ediyor. Bugün burada bir kez daha gördük ki Çekmeköy, ihtiyaç olduğunda tek yürek olmayı bilen büyük bir aile. Cemre'nin tedavisinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, ailesine sabır ve güç diliyorum. Dualarımız ve desteğimiz her zaman onunla olacak" dedi.

"Cemre sağlığına kavuşacak ve inşallah Türkiye'ye koşarak dönecek"

Cemre Alya'nın annesi Nilay Arabacı, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz, bugünlere gelebildiğimiz için herkese, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Çekmeköy Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz; bu güzel organizasyonu yaptıkları için Başkanımız Orhan Çerkez'e sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Huzurluyuz, kızımız Dubai'ye gidecek ve SMA ilacını alacak, sağlığına kavuşacak ve inşallah Türkiye'ye koşarak dönecek" dedi. Baba Uğur Arabacı ise, "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cemre'ye 10 kuruş 20 kuruş demeden bağışlayan herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde kızım tedavisine kavuşacak ve Türkiye'ye koşarak gelecek. Öncelikle tüm Çekmeköy halkına ve Orhan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum; bu organizasyonu bizim için düzenledi, Allah herkesten razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Program sonunda binlerce balon gökyüzüne bırakılırken minik Cemre'nin ve ailesinin heyecanı vatandaşlar tarafından hep birlikte paylaşıldı. - İSTANBUL