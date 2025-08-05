Cem Ünal, Servis Araçları Odası Başkanlığına Aday

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın eski Başkan Vekili Cem Ünal, başkanlık için adaylığını açıkladı.

Ünal'ın adaylık açıklamasına, onlarca üye servis araçları ile destek verdi. Servis araçları açıklama yapılan alanda adeta gövde gösterisi yaptı. Cem Ünal'ın konuşma yaptığı alana onlarca servis şoförü araçlarıyla gelerek başkan adayının arkasında olduklarını gösterdiler. Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Cem Ünal, yaptığı açıklamada, "Bir kardeşiniz ve yol arkadaşınız olmaktan onur duyuyorum. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. Camianın içinden gelen, sorunları bilen ve çözüm yollarını defalarca masaya yatırmış bir kardeşinizim. Geçmiş dönemde Servisçiler Odası Başkan Vekili olarak sizlerle omuz omuza çalıştım. Derdinizi dinledim, çözüm için mücadele verdim, sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Bugün gelinen noktada, meslektaşlarımın daha modern, daha yüksek kazanç ve standartlarla çalışabilmesi için başkanlık görevine talip oldum. Sizler de iyi biliyorsunuz ki, odamıza kararlı, her üyeye eşit davranacak ve liderlik edecek bir başkan lazım. Odamızda adaletin hakim olduğu, esnafımıza ekmek parası kazanma yolunda destek olacak bir yönetime ihtiyaç olduğu açıktır. Biz bu taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Hiçbir üyemizi ayırt etmeksizin hizmet etmeye talibiz. Yönetim olarak kapımızın sizlere gece gündüz açık olacağından emin olabilirsiniz. Odamızın 2026 yılında yapılacak genel kurulunda, siz değerli meslektaşlarımızın desteğini istiyoruz. Adaylığımızın odamıza, mesleğimize ve tüm esnafımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR