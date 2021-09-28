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'Cengaver' 680 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika

'Cengaver' 680 bin TL'ye alıcı buldu

28.09.2021 17:00
'Cengaver' 680 bin TL'ye alıcı buldu, System.String[]

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetişen 14 Arap tayı İstanbul Veliefendi'de satışa sunuldu.

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetişen 14 Arap tayı İstanbul Veliefendi'de satışa sunuldu. Açık arttırma ile yapılan satışta ise ünlü yarış atı Özgünhan'ın tayı olan Cengaver isimli tay 680 bin TL'ye alıcı buldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 15 safkan Arap elit tayı görücüye çıktı. Bir atın satıştan çekildiği açık arttırmada yarış severlerin beğenisine sunulan 14 tay ise toplamda 4 milyon 640 bin TL'ye alıcı buldu. Açık arttırmada en ucuz tay 100 bin TL'ye alıcı bulurken, satışın gözdesi ise 680 bin TL ile Cengaver oldu. Sultansuyu Tarım İşletmesi'nin 'Altın yumurtlayan atı' olarak bilinen Şampiyon Özgünhan'ın tayı alan Cengaveri ise Şemsettin Toydemir satın aldı. Şampiyon Özgünhan'ın satışa sunulan toplam 5 tayından ise 2 milyon 390 bin TL gelir elde edildi.

Bir tayın ortalama 331 bin liraya alıcı bulduğu satışlarda yeni sahiplerini bulan Arap taylarının 6 aylık bir eğitimin ardından yarışlara hazır hale geleceği öğrenildi. - MALATYA

Türk Lirası, Malatya, Tarım, Arap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Cengaver' 680 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Cengaver' 680 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika
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