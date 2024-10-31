Cennet Koy'da Projeye ÇED Gerekli Değil - Son Dakika
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Yerel

Cennet Koy'da Projeye ÇED Gerekli Değil

Bodrum Cennet Koy'daki kıyı koruma projesine 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi.

31.10.2024 18:31
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum İlçesinde bulunan Cennet Koy'da Cengiz İnşaat tarafından Akdeniz foklarının yaşam alanın da yapılması planlanan Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verildi.

Bodrum'a bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 305 ada 1 parsel ile 306 ada 1 parsel önü kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapmayı planlandığı Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için 17 Temmuz'da ÇED süreci başlatılmıştı. Projeye 30 Ekim tarihinde de "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Önemli doğa alanı içerisinde

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre planlama alanı; Aydın- Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında N18 paftasında yer alıyor ve "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" ile "Önemli Doğa Alanı" gösteriminde bulunuyor.

Yatırım bedeli 65 milyon 247 bin 243,72 TL

Projenin toplam yatırım bedelinin; etüt, plan, proje vb. giderleri ile mülkiyet giderleri de (ön izin sözleşme bedeli ile 2. yıl ön izin bedeli toplamı) dahil edilerek 65 milyon 247 bin 243,72 TL olacağı öngörüldü.

ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre, proje alanı Aydın- Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planında, "3. Bodrum- Güney Milas Bölgesi" paftasında yer almakta olup planda Akdeniz Foku Yaşam Alanı içerisinde yer alıyor. Parsellerin kıyı kesiminde, Akdeniz Foku üreme ve dinlenme için kullandığı herhangi bir kıyı mağarası bulunmuyor. Turizm konaklama tesisinin planladığı parseller, eğimli bir topografya üzerinde yer alıyor. Parsellerin kıyı tarafı, kıyı kenar çizgisinden kıyı çizgisine doğru, kayalıktan oluşan eğimli bir arazi yapısına sahip. Bu arazi yapısı, kıyılarda düzenleme yapılmadan kıyının kullanımına izin vermediği için sahil kesiminden ve denizden yararlanmak, etkin rüzgarlardan korunmak, kıyı erozyonunu ve kıyı tahribatını önlemek amacıyla kıyı koruma yapıları olarak batık dalgakıranlar planlandı.

Cengiz İnşaat'ın Cennet Koy'da koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide yapmak istediği tesis için kapasite artış projesine de 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cennet Koy'da Projeye ÇED Gerekli Değil - Son Dakika

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