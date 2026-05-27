Çeşme\'de Bayramlaşma Coşkusu

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Mehmet Maraşlı, oğlu Mehmet Akif Maraşlı ile birlikte katıldığı törende vatandaşların bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine resmi kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Tarihi atmosferiyle ilçenin önemli simgeleri arasında yer alan Çeşme Kalesi'nde düzenlenen programda, bayramın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak sohbet etme fırsatı bulurken, samimi görüntüler yaşandı. İlçe protokolü vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programında ayrıca katılımcılara Boyalık Otel tarafından hazırlanan çeşitli ikramlıklar ve içecekler sunuldu. - İZMİR