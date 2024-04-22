Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, köprü projesinin çalışmalarına başladı

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, söz verdiği köprü projesinin çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılacak olan köprü sayesinde İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal ve Cumhuriyet Mahallesi'ne köprü ile geçilecek. Başkan Aydar'ın köprü projesiyle birlikte söz verdiği 4'üncü vaadi içinde çalışmalar başlamış oldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, söz verilen vaadleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Birkaç hafta önce Kent Meydanı için ilk kazmayı vuran ve verdiği otel sözünün inşaasına başlayan Başkan Aydar, Namık Kemal Mahallesi'nde yapılacak olan çift şeritli yolunda alt yapı çalışmalarını bitirdi. Projelerini hayata geçirmek ve 'Büyük bir köyden büyük bir kente' hedeflerine emin adımlarla yürüyen başkan Aydar, projelerine bir yenisini daha ekledi.

Başkan Aydar, 4'üncü projesine başlıyor

Seçimden önce söz verilen köprü için altyapı çalışmalarının tamamlandığının müjdesini veren Başkan Aydar, İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan köprü için çalışmaların başladığını aktardı. Yapılacak olan köprü sayesinde İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesine ulaşımın kolaylaşacağını aktaran başkan Aydar, "Seçimden önce söz verdiğimiz gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte Ceyhan'ın iki yakasını birleştiriyoruz. Köprümüzün ilk adımını attık ve çalışmalar başladı. İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesine giden yolu birleştiriyoruz. Köprümüz Ceyhan'a hayırlı olsun. Ne söz vermiştik? Köprü yapacağız demiştik. Köprümüzü yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA