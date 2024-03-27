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Ceyhan Belediyesi, Emek Mahallesi'ne çocuk parkı kazandırıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan'ımıza, Ceyhanlımıza hizmeti ilke edindik. Görevimizin son dakikalarına kadar bu ilkemizden şaşmayacağız" dedi.

İlçeye parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Ceyhan Belediyesi, çocuk parklarına bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Emek Mahallesi'ne yeni bir çocuk parkı yapılıyor.

Çocukların sağlıklı gelişimine destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Erdem, "Ceyhan'ımıza, Ceyhanlımıza hizmeti ilke edindik. Görevimizin son dakikalarına kadar bu ilkemizden şaşmayacağız" diye konuştu.