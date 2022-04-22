Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu

22.04.2022 10:17
Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ceyhan'da da coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ceyhan'da da coşkuyla kutlanıyor.

Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde gerçekleşen çocuk festivalinde gönüllerince eğlenen Ceyhanlı minikler 23 Nisan sevincini yaşadı. Dans gösterileriyle yeteneklerini ortaya koyan çocuklar düzenlenen kar partisinde kartopu oynadı. Sosis balon ve dev tweety maskot eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bununla sınırla kalmayacağını söyledi. Erdem, 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da kaymakamlık önünde gerçekleşecek bayram coşkusuna tüm Ceyhanlıları davet etti.

Etkinlikler kapsamında ikramlar (popcorn, pamuk şeker), yarışmalar (çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapma, yumurta taşıma), oyunlar (şişme, oyun parkları), etkinlikler (yüz boyama, hatıra köşesi) düzenleneceğini kaydeden Başkan Erdem, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte bayram coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Yaşasın 23 Nisan, Yaşasın Ceyhan" dedi. - ADANA

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ceyhan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ceyhan'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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