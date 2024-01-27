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CHP Ayvalık'ta yeniden 'Mesut Ergin' dedi - Son Dakika
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CHP Ayvalık'ta yeniden 'Mesut Ergin' dedi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi toplantısında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin belediye başkan adayının Mesut Ergin olduğu açıklandı.

27.01.2024 - 09:03,  Güncelleme: 09:07
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CHP Ayvalık'ta yeniden "Mesut Ergin" dedi

BALIKESİR - 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi toplantısında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin belediye başkan adayının Mesut Ergin olduğu açıklandı.

Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde yapılan MYK ve akabindeki PM toplantılarının ardından Ayvalık Belediye Başkanlığı için bir kez daha aday ilan edilen Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Doğup büyüdüğüm, taşı, toprağı, doğası, denizi, ormanı, zeytini ve yeşiliyle benim güzel memleketim Ayvalık için, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki MYK ve parti meclisimizin takdirleriyle Ayvalık Belediye Başkanlığı görevine, on yıllık tecrübe, bilgi, birikim ve deneyimimle bir kez daha adayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra PM üyeleri ile CHP Balıkesir ve Ayvalık yöneticilerine teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, "Benim dışımdaki beş değerli aday adayıyla çıktığımız bu yolda bundan böyle tek yumruk tek yürek tek ses olarak; Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ayvalık'ta da yerel iktidar bayrağımızı daha yükseğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Ayvalık daha iyiyi ve daha güzeli hak ediyor"

Bu büyük onurun, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan verdikleri destekleriyle Ayvalık'a hizmet etme fırsatı tanıyan hemşehrilerine borçlu olduğunu vurgulayan Ergin, "Dün olduğu gibi bugün de Ayvalıklı hemşehrilerimle hep yan yana hep omuz omuza birlikte yürüdük, sizlerin desteğiyle bir beş yıl daha yürümeye devam edeceğiz. Artık kırgınlıkları küskünlükleri unutup Ayvalığımız için yeni bir yola çıkma yeni bir başlangıç yapmanın zamanıdır. Bu yolda tek yürek olup, hep birlikte gücümüze güç katarak dayanışmayla yürüyeceğiz. Allah'ın izni ile siz Ayvalıklı hemşehrilerimle birlikte; bu güzel memlekete, eşsiz doğasına, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilk kurşunu atan Ali Çetinkaya'nın bize emanet ettiği Kuvayi Milliye kentimiz Ayvalık, daha iyiyi, daha güzeli ve çok daha fazlasını hak ediyor. Büyük Ayvalık Sevdalıları; Ayvalığımız için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Ayvalığımızı daha da fazla sosyal belediyecilik ile buluşturmak için ben hazırım, biliyorum ki bu yolu birlikte yürümek için siz de hazırsınız. Yolumuz açık olsun." diye konuştu.

CHP Ayvalık\'ta yeniden \'Mesut Ergin\' dedi
Kaynak: İHA
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