CHP Bilecik\'te Esnafı Ziyaret Etti

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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te esnafı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "81 ilimizde bu hafta milletvekillerimiz, PM üyelerimiz örgütlerimizle birlikte halkımızı dinlemeye geldik. Genel Merkezimize buradan aldığımız bilgileri raporlayacağız" dedi. PM üyesi Ozan Işık ise "Bir emekli iki kilo patatesi zor alıyor" diye konuştu.

CHP, 81 ilde esnaf ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, Bilecik'te esnafı ziyaret etti; ardından Vadi Park Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, CHP Bilecik Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve oda temsilcileri katıldı.

Saha çalışmasından edindikleri bilgileri Genel Merkez'e raporlayacaklarını anlatan Yanıkömeroğlu, şunları söyledi:

"81 ilimizde bu hafta milletvekillerimiz, PM üyelerimiz örgütlerimizle birlikte halkımızı dinlemeye geldik. Sivil toplum kuruluşlarımızı, kadın girişimcilerimizi dinleyeceğiz, dinlemeye devam edeceğiz. Dün de buradaydım ben, bugün de buradayım. ve Genel Merkezimize buradan aldığımız bilgileri raporlayacağız. Bu hafta sonu çalışmamız bu şekilde olacak."

"Emekli iki kilo patatesi zor alıyor"

Parti Meclisi üyesi Ozan Işık ise şunları söyledi:

"Dünden beri sahadayız. Şunu gördük bu sahada hayat pahalı demek artık tespit olmaktan çıktı. Dün sayın vekilim bir emekli amcamızla sohbet ediyordu. Bir emekli iki kilo patatesi zor alıyor. Bir anne çocuğuna meyveyi taneyle alıyor. Şimdi artık hayat pahalı demek, tespit olmaktan gerçekten çıkmış durumda. Hayat oldukça zor. Bir şey ucuz mu, pahalı mı? Bir şey iyi mi, kötü mü tespit edemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, bizim bir modelimiz var. İşte belediye başkanımız burada. Türkiye'nin her yerinde CHP'li yerel yöneticiler derinleşen bu ekonomik krizde toplumun yarasına merhem olmaya çalışıyor. Kime? Kadınlara. Kime? Çocuklara, gençlere, İstanbul'da Kent Lokantalarıyla, Anadolu'nun dört bir yanında açılan yurtlarla, kreşlerle ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim bunu Türkiye'de yapabilmemizin tek yolu var. Bir erken seçim, iki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı. Peki biz hazır mıyız? Biz daha önceki dönem Türkiye'de ekonomiyi yönetmesi için kurullar kurmuş ve yeni dönemde Nobel ödülü almış hocalarımızla buna oldukça hazırız. Bizim bugün söyleyeceklerimizden daha çok esnafımızın, odalarımızın ne söylediği önemli. Çünkü biz bunları not alacağız ve Genel Merkezimize raporlayacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum."