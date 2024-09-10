CHP Eğitimdeki Sorunları Kılıçla Eleştirdi

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, okulların açılması ile birlikte eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek iktidarı eleştirdi. Tahtasız, "Bunların Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ile sorunları var. Bunların bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunları var. Bu hükümetin maalesef çağdaş bilim ışığındaki öğrenci yetiştirmekle alakalı sorunları var" dedi. CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da, "Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sisteminin getirdiği koşullar, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Çorum İl Başkanlığı binasında eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz konuştu.

"Cumhuriyetle savaş halinde olan bir hükümet ile karşı karşıyayız"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

"Dün okul zili çaldı ama bu okul zili gerçekten çok zor çaldı. Birçok ailemiz okul kıyafetleri almakta zorlandı. Birçok ailemiz özellikle üniversiteye giden çocuklarımız yurt bulmakta çok zorlandılar. Buldukları yurtta okullarına en az bir, bir buçuk saat mesafede. Çorum'dan da biraz bahsedecek olursak, özellikle ilimizde taşımalı sisteme geçtikten sonra kapanan ve halen çürüyen 3 tane okulumuz var. Bir tanesi Laçin bölgemizde, bir tanesi Aşdağul'da bir tanesi çeşme, bir kısmı çalışıyor ama bir kısmı hala kapalı. Sınıflar 30 ve üzeri öğrenci sayısına, işte imkanı olan parası olan aileler çocuklarını özel okullara gönderebiliyor ama bizim orta direk dediğimiz gariban halkımızda maalesef çocuklarını yetersiz, yani öğretmen açısından yetersiz, fiziki açısından yetersiz, içme suyu bulamayacak şekildeki sınıflarda okullarda eğitim öğretim görmek zorunda bırakıldı.

Özellikle 2006- 2007 yılından sonra ilimizde yapılan okullarda Atatürk büstü yoktu arkadaşlar. Atatürk'le ve Cumhuriyetle savaş halinde olan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Son yapılan yani bunların döneminde yapılan okulların birçoğunda Çorum'da da aşağı yukarı 34 tane okulumuzda ilçeler dahil ve bazı ilçelerimizin birçoğunda Atatürk büstü yoktu. Bunları yerinde inceleyerek tek tek anlatarak şu an da Atatürk büstü olmayan okulumuz kalmadı. Ama bunların andımızla problemi var bunların Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ile sorunları var. Bunların bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunları var. Bu hükümetin maalesef çağdaş bilim ışığındaki öğrenci yetiştirmekle alakalı sorunları var."

"Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir"

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise şunları söyledi:

"2024-2025 yılı eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sisteminin getirdiği koşullar, öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü iki buçuk yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerle bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koymuştur. Dokuz bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirecek kadar bile uygulamada kalamamıştır. Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile döneme başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlama ve onaylama süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş kaynakçası bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."