CHP'den Okulda Şiddete Hayır Yürüyüşü

18.04.2026 22:37
CHP Aksaray, okul saldırılarını protesto etmek için sesiz yürüyüş düzenledi, güvenli okullar talebinde bulundu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY)- CHP Aksaray İl Başkanlığı ve gençlik örgütleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

Sessiz şekilde yapılan "Okulda Şiddete Hayır" yürüyüşünün ardından Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Öğrenci Temsilcisi Yiğit Akın, son günlerde yaşanan saldırıların öğrenciler üzerinde derin bir travma yarattığını söyledi. Akın, güvenlik duygusunun zedelenmesinin gençlerin geleceğe umutla bakmasını zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler okullarda sadece ders görmek isteyen, geleceğini kurmaya çalışan gençleriz. Ancak yaşanan bu olaylar, sokakta da okulda da kendimizi güvende hissetmemize engel oluyor. Bir öğrencinin en büyük ihtiyacı huzurlu bir ortamda eğitim almaktır. Bu acıların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin eksiksiz şekilde alınması gerektiğine inanıyoruz."

Akın, güvenli okullar talep ettiklerini vurgulayarak, "Gençlerin güvende olmadığı bir yerde sağlıklı bir gelecekten söz edilemez" dedi.

"Bu acı 81 ilin ortak yarasıdır"

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi İsmail Karaca ise yaşanan olayların yalnızca iki şehirle sınırlı olmadığını, tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini söyledi. Karaca, ailelerin çocuklarını her sabah umutla okula gönderdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir telefon çalıyor… Acı acı çalıyor… O an yaşanan duygunun tarifi yok. Soyadlarımız farklı olsa da her birimizi aynı acının etrafında buluşturmuştur. Her biri bizim evladımız gibi, kardeşimiz gibi yüreğimize kor düşürmüştür."

Karaca, konuşmasının siyasi bir tartışma amacı taşımadığını belirterek, gençlere "Bu ülkenin umudu sizsiniz. Biz karanlığın en yoğun olduğu anlarda birbirimize sarılarak ayakta kaldık. Bugün de aynısını yapacağız" sözleriyle seslendi.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ise iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özdemir, "Sizden önce okullarda katledilen öğrenciler yoktu. Anne babalar morg kapılarında beklemiyordu. Okullar suç mahalli değildi, uyuşturucu yatağı değildi. Öğretmenler rol model alınan insanlardı. Okulları bir eğitim yuvası olmaktan çıkardınız, öğrencilerin birçoğu hedefsiz kaldı" diye konuştu.

Özdemir, tüm çocuklar için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

