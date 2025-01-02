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CHP'den Samsun Üniversitesi Açıklaması

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CHP Samsun İl Başkanı Özdağ, üniversitenin Canik'ten taşınmasına tepki gösterdi.

02.01.2025 22:15
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(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Üniversitesi'nin Canik Yerleşkesi'ni boşaltacağı iddialarına ilişkin "Samsun Üniversitesi'nin Canik ilçesini terk etmesi akıl alacak bir durum değildir" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Üniversitesi'nin Canik'teki yerleşkesinin 19 Mayıs ilçesi Ballıca kampüsüne taşınacağı iddiasına ilişkin parti binasında basın toplantısı düzenledi. Özdağ, şunları söyledi:

"Samsun Üniversitesi'nin Canik yerleşkesinin tümden boşaltarak 19 Mayıs ilçesi Ballıca kampüsüne tüm idari birimleri ile taşınması ve Canik yerleşkesine Polis Okulu'nun geleceği söylentisinin yayılmasıdır. Canik ilçemiz son 15 yılda nüfus artış oranı yüzde 15 olarak gerçekleşen ve bu oranla da Samsun'un nüfus artış oranı üzerinde nüfusu artan bir ilçemiz. İlçe nüfusu bugün 100 binin üzerine çıkmıştır. Ancak Canik ilçemizin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması nüfus artışıyla paralel gitmemektedir, tezat teşkil etmektedir. Samsun Üniversitesi ilk kuruluş aşamasında, 10 yıl önce Düvecik, Devgeriş, Gürgenyatak Mahallelerimiz başta olmak üzere civardaki kırsal mahallelerimizin yüzlerce dönüm arazinin kamulaştırılmasıyla kurulmuştur. Bu mahallelerde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ilçe halkımız Canik ilçesine ve ülkemizin gelişimine destek olmak amacıyla ekmeğinden, aşından, geçim kaynağından özveride bulunarak Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuna destek vermişlerdir. Canik ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığı, yaklaşık bin yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin tamamlanmak üzere olduğu, toplu ulaşım imkanlarının geliştirilme planlarının yapıldığı bir dönemde Samsun Üniversitesi'nin Canik ilçesini terk etmesi akıl alacak bir durum değildir.

Samsun Üniversitesi kampüsünün genişletilmesi için yüzlerce dönümlük kamulaştırılma bedellerinin bazılarının halen arazi sahiplerine ödenmediğini kaydeden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Canik ilçemizin gelişerek ülkemizin sayılı ilçelerinden biri olabilmesi için Samsun Üniversitesi'ne, üniversitenin gençlik enerjisine, üniversitenin bilimsel ve entelektüel birikimine, üniversitenin oluşturacağı sosyo-ekosisteme ihtiyacı vardır. İlçenin gelişen istihdam, barınma ve ulaşım olanakları göz önüne bulundurularak Samsun Üniversitesi'nin de Canik ilçesi içerisinde gelişimini sürdürmesine ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca Samsun Üniversitesi kampüsünün genişletilmesi için yüzlerce dönümlük ilave kamulaştırılmış ancak kamulaştırılma bedelleri halen arazi sahiplerine ödenmemiş araziler mevcuttur. Samsun'da siyaset yapan bizlerin, seçilmiş yerel yöneticilerin, milletvekillerinin Canik ilçemize ve gençlerimize karşı sorumluluklarımız var. Samsun Üniversitesi'nin kurulduğu yer Canik yerleşkesidir ve öyle kalmalıdır."

Kaynak: ANKA

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