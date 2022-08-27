Veli Ağbaba: "Farklı İnanç ve Düşünceden de Olsa Bütün Değerleri Yaşatıyoruz" - Son Dakika
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Veli Ağbaba: "Farklı İnanç ve Düşünceden de Olsa Bütün Değerleri Yaşatıyoruz"

27.08.2022 15:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Kadın Kolları’nın düzenlediği aşure lokması etkinliğinde; “Bu coğrafyada yaşayan değerler önemlidir. Biz hep birlikte o değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı inanç ve düşünceden de olsa bütün değerleri yaşatıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Kadın Kolları'nın düzenlediği aşure lokması etkinliğinde; "Bu coğrafyada yaşayan değerler önemlidir. Biz hep birlikte o değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı inanç ve düşünceden de olsa bütün değerleri yaşatıyoruz" dedi.

CHP Malatya Kadın Kolları aşure lokması etkinliği düzenlendi. Parti binasında düzenlenen aşure lokması etkinliğine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, muhtar derneklerinin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda partili katıldı.

Aşure lokmasının duasının yapılmasının ardından konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Aşuremizi paylaşan bütün dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadın kollarımıza da bizi böyle bir etkinlikte bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BU COĞRAFYADA YAŞAYAN DEĞERLER ÖNEMLİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Malatya'nın birçok değerinin olduğunu ifade ederek, "Malatya farklı inançtan, siyasi görüşten, düşünceden herkes bu günlerde bir araya geliyor. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağbaba, Malatya'nın ve Anadolu'nun değerlerinin yaşatıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"O değerler; kimseyi dilinden, dininden, kimseyi ayıplamamak, bütün insanları bir tutmaktır. Bu topraklarda yetişen değerler, 700-800 yıl önce insanları bir kılmış, dünyada daha kadın-erkek eşitliği hiç gündemde yokken 1300'lü yıllarda Hacı Bektaş-ı Veli, 'Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da eksiklik de senin görüşlerinde' demiş. 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gündeme gelmeden 'İyiler iyidir' demiş. O nedenle bu coğrafyada yaşayan değerler önemlidir. Biz hep birlikte o değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı inanç ve düşünceden de olsa bütün değerleri yaşatıyoruz."

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın da aşure lokmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından aşure lokması ikramında bulunuldu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Enver Kiraz, Veli Ağbaba, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veli Ağbaba: 'Farklı İnanç ve Düşünceden de Olsa Bütün Değerleri Yaşatıyoruz' - Son Dakika

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