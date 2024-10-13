CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmaris'te Halk Kafe'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmaris'te Halk Kafe'nin açılışını yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halk Kafe'nin açılışını gerçekleştirerek projelerin yerel halk ve emekçiler için önemli faydalar sağladığını vurguladı.

13.10.2024 19:51  Güncelleme: 19:59
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CHP Genel Başkanı Özel, Marmaris'te Halk Kafe'nin açılışını yaptı

MUĞLA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin projesi olan Halk Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Özel, "Bu tür projeler, kent sakinlerine ve emekçilere büyük fayda sağlıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin projesi olan Marmaris Abdi İpekçi Parkı'ndaki Halk Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Törenin açış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in kalkınmasına yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, Özel'i kürsüye davet etti. Marmaris'in güzelliklerine vurgu yaparken özellikle gençlerin ve kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirten Özel, "Genç siyasetçilere ve kadınlara alan açmak, partimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine olan bağlılığının bir göstergesidir" dedi.

"Turist vergisinin tamamı yerel yönetimlere verilmeli"

Özel, 97 bin nüfuslu Marmaris'in yaz aylarında nüfusunun 1 milyona ulaştığını, ancak kış nüfusuna göre ödenek almasının büyük bir haksızlık olduğunu söyleyerek, "Bu durum, Marmaris gibi turizm merkezlerinin cezalandırılması anlamına gelir. Oysa nüfusu dijital verilerle çok daha doğru bir şekilde tespit etmek mümkün. Ödeneklerin gerçek nüfusa göre düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Son yıllarda uygulanan turist vergisine de değinen Özel, "Bu verginin tamamı merkezi yönetim tarafından alınıyor, oysa bu gelirin yerel yönetimlere aktarılması gerekiyor. Turisti ağırlayan, hizmet veren yerel halk bu vergiden faydalanmalı" şeklinde konuştu.

"Halkın uygun fiyatlarla hizmet alabileceği mekanlar"

Halk Kafe açılışının yoğun katılım sayesinde mitinge dönüşen bir etkinlik olduğunu söyleyen Özel, Marmaris'in sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini vurguladı. Halk Kafe gibi projelerin vatandaşlara fayda sağladığını ifade eden Özel, "Bu tür projeler, kent sakinlerine ve emekçilere büyük fayda sağlıyor. Halk Kafeler, yabancı turiste göre fiyatlandırılan yerler yerine halkın uygun fiyatlarla hizmet alabileceği mekanlar oluyor" dedi.

Konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte Halk Kafe'nin açılış kurdelesini kesen Özel, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP il ve ilçe yönetimi katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmaris'te Halk Kafe'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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