CHP Menderes İl Başkanlığı'ndan Emekliler İçin Oturma Eylemi

(İZMİR) - CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nın emeklilerin maaşlarında düzenleme talebiyle ilçe meydanında düzenlediği bir günlük oturma eylemine yoğun katılım sağlandı. Eylem kapsamında TBMM ile canlı bağlantı kuruldu, emeklilerin talepleri anı defterine yazıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı tarafından emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekmek amacıyla ilçe meydanında "Emeklilere Destek Eylemi" düzenlendi. Bir gün süren oturma eylemine CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'li ilçe belediye başkanları, partinin il ve ilçe yöneticileri, emekliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eylem kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürülen CHP'nin "Meclisi Terk Etmeme" eylemine de görüntülü bağlantıyla destek verildi. İlçe meydanındaki alana yerleştirilen anı defterine de katılımcılar emeklilerin beklentileriyle ilgili görüşlerini yazdı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, yaptığı konuşmada, "Bugün burada, emeklilerimiz için sabaha kadar nöbet tutmak, seslerine ses olmak ve farkındalık yaratmak için toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekliler konusundaki hassasiyetini, adalet talebini ve kararlılığını buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Aynı zamanda Sayın Genel Başkanımızın ve parti büyüklerimizin gerçekleştirdiği mitingin mesajlarını da bu alanda siz değerli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bugün burada yalnızca bir nöbet değil, bir vicdan buluşması var. Öğrencilerimiz karnelerini aldı; ama birçok emeklimiz, çocuklarına ve torunlarına küçük bir hediye bile alamadı. Market poşetinin, bir çift ayakkabının, bir kitap harçlığının lüks sayıldığı günlerden geçiyoruz. İşte yalnızca bugün yaşadıklarımız dahi, burada buluşmamızın ne kadar meşru ve ne kadar zorunlu olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nöbette; gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye başkanımız, tüm örgütümüzle birlikte omuz omuzayız. Genel Başkanımızın dediği gibi 'Değil 75 miting, 750 miting de yapsak; haklarımızı almadan vazgeçmeyeceğiz.' Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa; vatandaş için var, eşitlik için var, haklının hakkını alması için, insan onuru ve insanca yaşam için var" ifadelerini kullandı.

Soğuk havaya rağmen yoğun katılım ile oturma nöbetini tamamladıklarını söyleyen Başkan Işık, "Meydanımızdaki anı defteri doldu; emeklilerimizin ve tüm yurttaşlarımızın seslerinin daha görünür, daha somut olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını gördük. Taziye çadırımız ve dökülen lokmamızla, emeğinin karşılığını alamayan emeklilerimizin yaşadığı bu haksızlığa karşı vicdani duruşumuzu hep birlikte ortaya koyduk. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da; haklının hakkını alması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu nöbet boyunca bizlere omuz veren; tüm ilçe örgütümüze, gençlik ve kadın kollarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler için nöbet tutan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize, İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç'e ve İzmir İl Yönetimimize ve tüm CHP örgütüne, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Biz hep birlikteyiz, hep birlikte güçlüyüz. Emeklinin ve emekçinin sesi olmaya, adalet ve onur mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.