CHP'nin Silifke Belediye Başkan Vekili Adayı Oğuzhan Kökten Oldu

(MERSİN) - CHP, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine 29 Haziran'da yapılacak başkan vekili seçiminde Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten'i aday gösterme kararı aldı.

Silifke Belediye Meclisi'nde CHP'nin 21, AK Parti'nin 5 ve MHP'nin 5 üyesi bulunuyor. Belediye başkan vekili, meclis üyeleri arasından seçilecek.

CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti yönetimi ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Oğuzhan Kökten'in aday olarak belirlendiğini duyurdu.

KORKMAZ: "SİLİFKE HALKININ İRADESİ SAHİPSİZ BIRAKILMAYACAK"

Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacak Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik."

Mersin İl Başkanımız Koral Ömür, İl Sekreterimiz Çağdaş Zakir Ceylan, ilçe yönetimimiz ve belediye meclis üyelerimizin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda Silifke Belediye Meclis Üyemiz Oğuzhan Kökten'in Belediye Başkan Vekili adayımız olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Silifke halkının tarihi bir oy oranıyla ortaya koyduğu irade, en büyük güvencemizdir.

45 bin hemşehrimizin emaneti olan Silifke Belediyemizde hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Silifkeli hemşehrilerimizin iradesi ve kararı asla sahipsiz bırakılmayacaktır.

Alınan bu kararın partimize, Silifke'mize, Mersin'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."