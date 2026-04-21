CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya: "Belediye Başkanlarımıza Yönelik Operasyonlar, Partimize Yönelik İddialar Bizi Yıldırmaz"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar, partimize yönelik iddialar, kuşatmalar bizi yıldıramaz" dedi.

Yalçınkaya, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yalçınkaya, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarında CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin 1'nci partisi olmasını hazmedemeyen AKP iktidarı çeşitli iftiralarla, kumpaslarla partimize ve belediye başkanlarımıza yönelik bir saldırıda bulunuyor. Hepinizin malumu olduğu üzere 30 Ekim 2024'te Esenyurt'ta başlayan süreç cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu pek çok belediye başkanımıza yöneltilmişti. En sonunda da Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları, belediye bürokratları gözaltına alındılar. Bugün de şu an Çağlayan'dalar. Onursal Başkan özelinde şunu söylemek isterim. Onursal Adıgüzel yıllarca bu ülkeye gençlik kollarından itibaren hizmet ettiği partiden milletvekili olarak emek vermiş, İstanbul'un bütün sorunlarını Meclis kürsüsüne taşımış ve yaklaşık 2 yıldır da Ataşehir'e yönelik 2 yıl içerisinde 100 proje, 600 günde 100 projeye imza atmış çok kıymetli bir belediye başkanımız. Gözaltına alındığı günün sabahında da bu projelerin tanıtımını yaptığı bir toplantı düzenlemişti."

"Sinop Kalesi kadar dimdik ayakta ve güçlü olmaya devam edeceğiz"

Ataşehir'de belediyede imar işlerinde görev yapan, yıllarca pek çok belediyede alnının akıyla çalışan Haydar Battal isimli bir hemşehrimiz var, Haydar abi daha önce de iki kez farklı iddialar ve farklı suçlamalarla gözaltına alındı. Tutuklandı, yargılandı, aklandı, beraat etti ve işin sonunda devlet ona 'pardon' dedi. Şimdi Haydar Battal üçüncü kez farklı bir iftirayla, farklı bir saçma suç isnadıyla gözaltında bulunuyor. Üç tane çocuğu var Haydar Battal'ın, çok kıymetli eşi var, aile büyükleri var. Ondan iyi haber almayı bekliyor. Haydar Battal özelinde şunu sormak istiyorum, bir CHP'linin kaç kere aklanmasına gerek var sizin gözünüzde masumiyetini artık kanıtlayabilmesi için? Belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar, partimize yönelik iddialar, kuşatmalar bizi yıldıramaz. Hem Sinop'ta hem de Türkiye genelinde dalgalar belki gelir vurur ama bizi yıkamaz. Biz çünkü şu anda arkamızda bulunan Sinop Kalesi kadar dimdik ayakta ve güçlü olmaya devam edeceğiz."