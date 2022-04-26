Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi - Son Dakika
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Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi

26.04.2022 10:36

Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi Denizli Büyükşehir Belediyesinin diktiği 1 buçuk milyon hercai menekşe, baharın kendini hissettirmesiyle birlikte kenti gökkuşağı renklerine bürüdü.

Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin diktiği 1 buçuk milyon hercai menekşe, baharın kendini hissettirmesiyle birlikte kenti gökkuşağı renklerine bürüdü. Özellikle şehrin ve giriş çıkışlarında yer alan peyzaj düzenlemeleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, kartpostallık manzaralar görenleri kendine hayran bırakıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının kış sezonu kent merkezinde toplamda 18 bin 750 metrekare alana diktiği 1 milyon 500 bin adet hercai menekşeler baharın kendini hissettirmesiyle birlikte çiçek açtı. Yılın dört mevsimi kendine has güzellikleri barından Denizli, baharın gelmesiyle birlikte bambaşka bir güzelliğe kavuştu. Kent merkezinde yer alan park, yeşil alan, meydan ve kavşaklar Denizli Büyükşehir Belediyesinin diktiği çiçeklerle gökkuşağı renklerine bürünürken, özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında yer alan peyzaj düzenlemeleri rengarenk renkleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği park ve yeşil alanları dolduran vatandaşlar ise kartpostallık manzaraların tadını çıkartıyor.

Bakım ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve mesire alanlarına akın eden vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda dinlenmeleri için de önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yeşil alanların bakım ve temizliklerini de yapıyor. Bu çerçevede çimlerin biçilmesi, havuz temizlikleri gibi çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bakım çalışmalarını rutin olarak yapıyor.

"Baharda Denizli bir başka güzel"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baharın kendini hissettirmesiyle beraber Denizli'nin başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Çamlık, Adalet ve İncilipınar Parklarımız başta olmak üzere birçok meydan ve yeşil alanlarımız görenleri mest ediyor. Bu güzelliklere tanık olmak hepimizi oldukça mutlu ediyor" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli'nin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donattıklarına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Baharda Denizli bir başka güzel. Denizli'miz havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yeşil alanlarıyla ve tüm güzellikleriyle örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.

Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi
Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi
Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi
Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bir Başka Güzel, Osman Zolan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçek açan 1 buçuk milyon hercai, Denizli'ye baharı getirdi - Son Dakika


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