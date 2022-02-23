Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi

23.02.2022 17:35
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçede bulunan çiftçiler, hububat, baklagiller ve bahçelerde dönemsel olarak görülebilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçede bulunan çiftçiler, hububat, baklagiller ve bahçelerde dönemsel olarak görülebilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirildi.

Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanlığı, Adıyaman TAYDAK İl Temsilciliği ve BASF firmasının ortaklığıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kahta Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Kahta ilçesinde faaliyet yürüten tarım danışmanları ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilerin ekmiş ve dikmiş olduğu ürünlerde iklim şartlarına bağlı olarak farklı hastalıkların görülebileceği ve bu hastalıklarla izlenecek yol ve yöntemlerin üründe verim kalite ve sağlıklı gelişim sağlanması gibi konular ele alındı.

BASF firmasının teknik saha uzmanları Ziraat Mühendisleri Hakan Ünal ve Emin Bayram tarafından verilen bilgiler katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Hububat ürünlerinde görülebilecek kök çürüklüğü, septorya ve sarı pas hastalıkların çıkış sebebi bitkide oluşturduğu olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların olmaması için yapılacak uygulamalar, nohut ürününde hava sıcaklığı ve nem dengesizliğinden kaynaklanan antraknoz hastalığın tanımı, bitkide ve ürününde görünme şekli, bu hastalıkla nasıl mücadele edileceği, bölgede önem arz eden badem ürünlerinde görülebilecek monilya ve et leke hastalığı konuları anlatıldı. - ADIYAMAN

Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi

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Ziraat Odası, Adıyaman, Tarım, Kahta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi - Son Dakika


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