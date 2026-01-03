Artvin'de Çığ Faciasında Hayatını Kaybeden Çoban Suat Temel, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Yerel

Artvin'de Çığ Faciasında Hayatını Kaybeden Çoban Suat Temel, Son Yolculuğuna Uğurlandı

03.01.2026 20:29  Güncelleme: 23:08
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki çoban Suat Temel, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, Temel'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık'ta meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden çobanlardan Suat Temel, son yolculuğuna uğurlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde meydana gelen çığda hayatını kaybeden 42 yaşındaki Suat Temel için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Temel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Suat Temel'in cenazesi, Ardanuç ilçe merkezindeki TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende, Temel'in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan, çığ faciasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Erzurum'un Olur ilçesinden yaklaşık 1200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü Ardanuç ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine, 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde çığ düştü. Çığ altında kalan çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 çobanın cansız bedenine arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Yetkililer, bölgede özellikle kış aylarında yüksek rakımlı alanlarda çığ riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ardanuç, Artvin, Yerel, Son Dakika

