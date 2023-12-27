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Çıldır İlçe Kütüphanesinde Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Çıldır İlçe Kütüphanesinde Okuma Etkinliği

Çıldır İlçe Kütüphanesi, Çıldır Kaymakamlığı tarafından yeniden dizayn edildi. Çıldır İlkokulu öğrencilerine yönelik okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Çıldır İlçe Kütüphanesinde Okuma Etkinliği
27.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:16
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Çıldır Kaymakamlığı tarafından yeniden dizayn edilen Çıldır İlçe Kütüphanesinde okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Çıldır İlçe Kaymakamı M. Enes İpek'in girişimleri sonucu daha modernize bir hale getirilen, Çıldır Gençlik Merkezi binasında bulunan Çıldır İlçe Kütüphanesinde ilkokul öğrencilerine yönelik okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Çıldır İlkokulu üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen okuma etkinliğine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'da katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız okuma etkinliği hakkında yapmış olduğu açıklamada "Çıldır ilçe kaymakamımız Muhammed Enes İpek tarafından yeniden dizayn edilen Çıldır ilçe kütüphanemizde "Çıldır okuyor projesi "kapsamında Çıldır İlkokulu 3, sınıf ve 4, sınıf öğrencilerine yönelik okuma etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimize kütüphane ortamında kitap okumanın farklılığını öğretmek ve keyfini yaşatmak için yapmış olduğumuz etkinliğimiz son derece başarılı geçti. Tüm öğrencilerimiz bu etkinlikten son derece memnun ayrıldılar. Başta Kaymakamımız M. Enes İpek olmak üzere kütüphanemizin modernize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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