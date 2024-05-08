Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Pazaryerinde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte ilçede kurulan pazaryerinde hem esnaf, hem de vatandaşlarla hasbihal edip istek, öneri ve sorunlarını dinlediler.

Kaymakam Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Başkan Yardımcısı Orhan Kansız ile birlikte ilçede kurulan pazar yerini gezdi hayırlı ve bereketli işler diledi. Esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Kaymakam ile Başkan esnaf ve vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediler. - DÜZCE