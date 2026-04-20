Cizre Adliyesi'nden Yüzde 103 Verimlilik
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Adliyesi 2025 faaliyet raporunda, dosya temizleme oranının yüzde 103,61 olduğu belirtildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Adliyesi, 2025 faaliyet raporunu paylaştı. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan raporda, Cizre ve mülhakat adliyelerindeki dosya temizleme oranlarının yüzde 100'ün üzerine çıkarak yargıda hız ve verimliliğin arttığı belirtildi.

Cizre Adliyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan kapsamlı faaliyet raporunda; Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara'nın açıklamalarına yer verildi. Raporda, yargı hizmetlerinde şeffaflığın tesis edilmesinin güven verici adalet sistemi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi.

Cizre'de yüzde 103'lük rekor verimlilik

Verilere göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2025 yılı içerisinde büyük bir iş yükünü başarıyla yönettiği belirtildi. Yıl içinde gelen 9 bin 18 yeni soruşturma dosyasına, 2024 yılından devreden dosyaların da eklenmesiyle toplamda 9 bin 344 dosya karara bağlandığı bildirildi. Böylece Cizre Adliyesi yüzde 103,61 gibi yüksek bir dosya temizleme oranına ulaşarak, bir önceki yılın yüzde 100,32'lik oranını geride bıraktı.

Cizre Adliyesi mülhakat adliyelerinde de benzer bir başarı tablosu çizildiği raporda yer aldı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılından gelen 7 bin 257 dosyaya karşılık, devredenlerle birlikte toplam 7 bin 357 dosyayı sonuçlandırarak yüzde 101,38 dosya temizleme oranına ulaştı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, yıl içinde gelen bin 903 dosyaya rağmen, sonuçlandırılan toplam 2 bin 52 dosya ile yüzde 107,83'lük temizleme oranı yakalayarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Raporda sadece savcılık birimleri değil, Cizre Adliyesi mahkemelerinin de 20252te dava temizleme oranlarının oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleştiği belirtildi. Raporda, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adaletin gecikmeksizin tecellisi noktasında personelin ve hakim-savcıların özverili çalışmalarının altı çizildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 13:04:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.