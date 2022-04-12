Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

12.04.2022 11:28
Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftüsü Süleyman Baranla birlikte, Ramazan Ayı içerisinde her gün farklı bir aileye misafir olarak beraber iftar açıyor.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftüsü Süleyman Baranla birlikte, Ramazan Ayı içerisinde her gün farklı bir aileye misafir olarak beraber iftar açıyor.

Kaymakam Tunç, son olarak Dağkapı Mahallesi Yakışan Caddesinde yaşayan 5 çocuklu ailenin misafiri oldu. Cizreli aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Tunç, ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor. - ŞIRNAK

Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi
Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi
Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
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Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Mehmet Tunç, Ramazan, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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