Cizre Kaymakamlığı ve belediyesi ihtiyaç sahipleri için proje hayata geçirdi - Son Dakika

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve belediyenin de proje ortağı olduğu "Cizre'nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi" uygulanmaya başlandı.

Hasta ve yaşlı bakım eğitimleri almış personeller tarafından 30'a yakın yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşın en temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ilçede ilk defa uygulamaya geçirilen "Cizre'nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi" başlatıldı. Proje çerçevesinde Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) kayıtlı olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları anında gideriliyor. Başvuru sahibi vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılırken vatandaşlarında kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, evde bakım hizmetiyle başta kimsesiz yaşlılar olmak üzere engelli ve en temel temizlik ihtiyaçlarını sağlayamayan vatandaşların en öncelikli gündelik ihtiyaçlarına çözüm oluşturduklarını ifade etti. Tunç, "Halkımızın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına canla başla çalışıyoruz. Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz. Amacımız yaşlılarımızın ve hastalarımızın dualarını almak, devletimizin sosyal devlet olma ilkesini vatandaşlarımıza hissettirebilen, vatandaşlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin, kaymakamlığımızın ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu göstermektir" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK