Çocuklar Barış İçin Seslerini Yükseltti - Son Dakika
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Çocuklar Barış İçin Seslerini Yükseltti

Çocuklar Barış İçin Seslerini Yükseltti

Erzurum'da, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklar barış için bir etkinlikte bir araya geldi.

21.11.2024 10:06
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çifte Minareli Medrese'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Çocuk Hakları İl Komitesi'ne dahil 40 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocukların haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için bir araya gelindi. Programda, çocuklar anlam ve önemine binaen siyah giyindi ve barışın simgesi olarak balonlar uçurdu. Çocuklar, taşıdıkları pankartlarla şu mesajları verdi: "Çocukların en temel hakkı, yaşam hakkıdır. Soykırım durdurulmalı. Soykırım değil barış istiyoruz. İnsanlık için soykırıma karşı dur! Çocuklar barış ister savaş değil. Savaş bitsin, Filistinli çocuklar gülsün."

"Filistin'de soykırımı durdurun! Çocukları koruyun"

Etkinlikte, Erzurum Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi bir çocuk tarafından hazırlanan şu bildiri okundu: "Tam 35 yıl önce imzalanan ve çocukların yaşam hakkını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin yıldönümü. Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için hazırlanan sözleşme, dünya çocuklarının temel haklarını güvence altına almayı hedefliyor. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi 196 ülke imzalamış. Dünyada bu kadar çok ülkenin toplanarak imza attığı başka bir sözleşme yok. Bizler de bu sözleşmeye dayanarak tüm insanlığa sesleniyoruz: Filistin'de soykırımı durdurun! Çocukları koruyun! Çocuklar; savaşın, şiddetin, ayrımcılığın ve zulümlerin hedefi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde çocukların yaşam hakkı gasp edilemez, masum hayatlar yok edilemez. Çocukların barış, güvenlik ve sevgi içinde büyüyebileceği bir dünyayı inşa etmek için biz buradayız"

"Filistinli çocukların kurtuluşu için bir çağrıdır"

"Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, konuşmasında dünya genelinde çocukların yaşadığı zorluklara ve Gazze'deki zulme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bir çocuğun en temel hakkı olan yaşam hakkı, hiçbir ideolojiye ve menfaate feda edilemez. Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi, 'Dünya beşten büyüktür.' Bu söz, bugün Filistinli çocukların kurtuluşu için bir çağrıdır." Etkinlikte, uluslararası topluma Gazze'deki zulmü durdurma ve kalıcı barışı sağlama çağrısında bulunuldu. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlik, çocukların haklarının korunması ve dünya çapında barış için farkındalık oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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