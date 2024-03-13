Çocuklar Camiye Yoğun İlgi Gösterdi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziye Merkez Camii'nde geleneksel hale gelen ve çocukları camiye teşvik etme amacıyla düzenlenen "Camiye gel, teravihi kıl, çikolatanı al" etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Teravih namazına giden 150'den fazla çocuğa çikolata dağıtıldı.

Her yıl düzenlenen ve artık Karasu Aziziye Merkez Camii'nde geleneksel hale gelen "Camiye gel, teravihi kıl, çikolatanı al" etkinliğine çocuklar bu yılda yoğun ilgi gösterdi. Aziziye Merkez Camii İmam Hatibi Ali Keskinsoy, "Her sene Ramazan ayında bu kampanyamızı düzenliyoruz. Cami cemaatinin de katkısıyla güzel bir etkinlik oluyor. İlk günden yaklaşık 150'den fazla çocuğumuz camiye gelerek namaz kıldı. Çok güzel bir sayı ile açılışı yaptık. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum" dedi. - SAKARYA