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Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan - Son Dakika

Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan

03.02.2022 11:33
Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, eğitici kulüp çalışmalarının yanı sıra farklı aktivitelerle minik öğrencilerin sosyalleşmelerine de imkan tanıyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, eğitici kulüp çalışmalarının yanı sıra farklı aktivitelerle minik öğrencilerin sosyalleşmelerine de imkan tanıyor.

3-12 yaş çocuklar için; Zeka oyunları, Masal, Neşeli Bilim, El Yapımı Defter, Soyut Resim, Seramik Obje Boyama, Oyuncak, Karakalem, Ebru, Seramik, Karikatür, Minyatür ve Hikaye Resimleme atölyelerinin yer aldığı Serdivan Çocuk Akademisi'ndeki atölyelerin, bilgiyi beceriye dönüştürmeyi ve çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Çocuklara bilgiyi aktarma noktasında muhabbet odaklı hareket edildiğini ve öğrenciler için en keyifli yöntemin kullanıldığını dile getiren Akademi yetkilileri, eğlenerek öğrenen öğrencilerin motivasyonlarının da yükseldiğini bunun da eğitim öğretim yılı boyunca okul derslerine de olumlu katkı sağladığını belirttiler. Ailelerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin de kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren yetkililer, her yeni dönemde yeni kulüplerle öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti. - SAKARYA

Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan
Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan
Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan
Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan
Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan

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Seramik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar için eğlencenin adresi Serdivan - Son Dakika


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