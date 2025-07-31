Çocuklardan Gazze\'ye Barış Mesajı

Mersin'in Anamur ilçesinde Hz. Ebubekir Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'ye yönelik saldırılara çizimleriyle tepki gösterdi. Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı kurs bünyesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar Filistin'e destek ve kardeşlik mesajları verdi.

Öğrencilerin hazırladığı ortak resim çalışmasında Filistin bayrağı, Kudüs silueti, dua eden çocuk figürleri, zeytin dalı, anahtar sembolü ve barış güvercinleri gibi temalar yer aldı. Çocuklar ayrıca çizimlere kendi yazdıkları dua ve mesajları da ekledi.

Kur'an Kursu öğrencisi Naime Reyyan Uysal, çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Filistin'deki çocukların bizden dua beklediğini düşünüyorum. Bu resmi çizerken onlar için dua ettim. İnşallah bir gün barış gelir" dedi.

Etkinliği değerlendiren Kur'an Kursu öğreticisi Ümmühan Gülaçtı ise "Çocuklarımız sadece ayet ezberlemiyor; merhameti, ümmet bilincini ve mazluma sahip çıkmayı da öğreniyor. Çizim etkinliği, onların Filistin'deki kardeşlerine yönelik vicdani duruşlarını pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da çalışmaları yerinde inceleyerek öğrenci ve öğreticileri tebrik etti. Fidan, "Gayretlerinden dolayı öğreticilerimizi, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Program kapsamında ayrıca 'Nuh'un Gemisi' temalı maskeli canlandırmalar ile Hz. Musa'nın Firavun'a karşı duruşunun işlendiği anlatımlar da yapıldı. Etkinliğin, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesini hem de ahlaki ve sosyal farkındalık kazanmasını amaçladığı belirtildi.

Hz. Ebubekir Camii Yaz Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen bu faaliyetler, çocukların Kur'ani değerlerle donanmış, duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. - MERSİN