ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

ÇOMÜ İletişim Fakültesi\'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği' Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok akademik, idari personel ve öğrenci katıldı. Programda bağımlılık konusu bilim ve sanat aracılığıyla aktarıldı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Ayrıca, Yeşilay'ın düzenlediği kısa film yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli film de izlendi.

05.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından yapılan, "Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği" Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda iletişimin bilgiyi düşünceyi duyguyu aktarmak olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, "Bu aktarımı bilim, sanat ve tasarım aracılığıyla iletiriz. İçinde yaşadığımız çağda tüm gençlerimiz için çok ciddi bir tehdit olarak gördüğümüz bağımlılık konusunu ve bağımlılık ile mücadele konusunu sizlere hem bilim hem sanat aracılığıyla aktarmak istedik. İletişim öğrencilerimizin toplumsal sorunları dert edinerek farkındalık oluşturacak çalışmalar üretmeleri için daha çok çalışacağımızın sözünü vererek hepiniz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılık ve Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Mutlu, merkezin kuruluş amacını, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise bağımlılık ile mücadelenin çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Bildiğiniz gibi her yaştan insanı tehdit eden uyuşturucu, alkol, dijital etkenler gibi bağımlılıklar bireyin ve toplumun hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Sorunun çözümü için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Düzenlediğimiz etkinliğin amacı, farkındalığı arttırmak ve bu konuda uzmanlarımızın görüşlerini almaktır. Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurun farkındalık olduğunun bilincindeyiz. Bununla birlikte bağımlılıkla mücadelenin sadece uzmanların değil hepimizin görevi olduğunu unutmamalıyız. Bağımlılıktan arınmış bir toplum inşa etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşilay'ın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 7. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli kısa film izlendi. 'Günlük' isimli kısa film İletişim Fakültesi Öğrencileri Onur Gemici, Baha Senar ve Zeynep Sude Yüksel tarafından hazırlandı. Öğrencilere ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu tarafından ödül ve belgeleri verildi.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Engin Çağlak, Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, Psikiyatr Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Şevik, Polis Memuru Hakan Taştemir ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve İnan Altaç yaptıkları sunumların ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlhami Aktaş, Çanakkale, Rektör, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:45:39. #1.12#
SON DAKİKA: ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement