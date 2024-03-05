ÇOMÜ İletişim Fakültesi\'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından yapılan, "Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği" Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda iletişimin bilgiyi düşünceyi duyguyu aktarmak olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, "Bu aktarımı bilim, sanat ve tasarım aracılığıyla iletiriz. İçinde yaşadığımız çağda tüm gençlerimiz için çok ciddi bir tehdit olarak gördüğümüz bağımlılık konusunu ve bağımlılık ile mücadele konusunu sizlere hem bilim hem sanat aracılığıyla aktarmak istedik. İletişim öğrencilerimizin toplumsal sorunları dert edinerek farkındalık oluşturacak çalışmalar üretmeleri için daha çok çalışacağımızın sözünü vererek hepiniz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılık ve Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Mutlu, merkezin kuruluş amacını, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise bağımlılık ile mücadelenin çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Bildiğiniz gibi her yaştan insanı tehdit eden uyuşturucu, alkol, dijital etkenler gibi bağımlılıklar bireyin ve toplumun hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Sorunun çözümü için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Düzenlediğimiz etkinliğin amacı, farkındalığı arttırmak ve bu konuda uzmanlarımızın görüşlerini almaktır. Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurun farkındalık olduğunun bilincindeyiz. Bununla birlikte bağımlılıkla mücadelenin sadece uzmanların değil hepimizin görevi olduğunu unutmamalıyız. Bağımlılıktan arınmış bir toplum inşa etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Yeşilay'ın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 7. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli kısa film izlendi. 'Günlük' isimli kısa film İletişim Fakültesi Öğrencileri Onur Gemici, Baha Senar ve Zeynep Sude Yüksel tarafından hazırlandı. Öğrencilere ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu tarafından ödül ve belgeleri verildi.
Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Engin Çağlak, Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, Psikiyatr Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Şevik, Polis Memuru Hakan Taştemir ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve İnan Altaç yaptıkları sunumların ardından sona erdi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
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