Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, 3 bine yakın sokak hayvanına yuva olurken, tesis bünyesinde yer alan üretim ünitesiyle kendi mamasını da üretiyor.

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kampüste, şehir genelinden getirilen sokak hayvanlarının bakım, tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçleri titizlikle yürütülüyor. Tesisin dikkat çeken en önemli özelliklerinden birini ise beslenme modeli oluşturuyor.

İl genelindeki kamu kurumları, fabrikalar, cezaevleri, öğrenci yurtları ve fırınlardan toplanan artık yemekler, kampüs içerisindeki mama üretim tesisinde işlenerek kuru mamaya dönüştürülüyor ve barınaktaki hayvanların beslenme ihtiyacının bir kısmı bu üretimle karşılanıyor.

Köpek ve kedilerin bulunduğu tesiste hayvan sahiplendirme işlemleri de dikkatle yürütülüyor. Tesis bünyesindeki mama üretim ünitesi, Gıda ve Çevre Mühendisi Ayşenur Kurtuluş'un kontrolünde faaliyet gösteriyor. Gıda artıklarının belirli işlemlerden geçirilerek hijyenik şartlarında kuru mamaya dönüştürüldüğü tesiste, bu yöntem sayesinde hayvanların yaş mama tüketiminden kaynaklı yaşayabileceği sindirim ve sağlık problemleri ile barınak ortamında oluşabilecek koku sıkıntısının da önüne geçiliyor.

"Günlük 300 kilograma kadar mama elde ediyoruz"

Üretim süreci ve kuru mamanın hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mama Üretim Tesisi Sorumlusu Gıda ve Çevre Mühendisi Ayşenur Kurtuluş, "Fabrikalar, cezaevleri, öğrenci yurtları ve fırınlardan sofraya koyulmamış artık yemek ve ekmekleri, sistemli bir şekilde uygunluğuna göre işleme sokuyoruz. Standart gıda üretim tesisleriyle aynı prosedürde işliyor. Bu tesisin her bölümünün kendine ait temizlik ve hijyen kuralları var. Ham madde giriş alanında eksi 18 derecede soğuk hava depomuz bulunuyor, fazla gelen ürünler burada muhafaza ediliyor. Bazı ürünlerde hayvanlarımızın bağırsaklarına zarar vermemek adına probiyotik bir enzim kullanıyoruz. Böylelikle de sağlıklı bir mama üretimi gerçekleştiriyoruz. İki adet makinemiz var ve her biri 400 litre kapasiteli. Buradan da günlük olarak 300 kilograma kadar mama elde ediyoruz. Mamalarda yüzde 30 ağırlıklı protein koymaya çalışıyoruz ve bir yıl boyunca Ar-Ge sürecimiz oldu. Bu süreçte çeşitli yemekler gelince buna göre reçeteler oluşturduk" dedi.

"Hem ekonomik katkı sağlıyor hem sıfır atık çerçevesinde değerlendiriliyor"

Sıfır atık vizyonu doğrultusunda yürüttükleri çalışmalara değinen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde ulusal olarak başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde artık yemeklerden mama üretimine başladık. Rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 3 bin kedi ve köpeğin bakımını yapmaktayız ve dostlarımızın gıda ihtiyacını da bu tesiste üretilen mamalardan karşılıyoruz. İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalardan elde ettiğimiz mamaları, buradaki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanarak hem ekonomik olarak bir katkı sağlamış oluyoruz hem de atıkları Sıfır Atık Projesi çerçevesinde değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.