Özel bireyler üniforma giyip yemin etmenin gururunu yaşadı

15.05.2026 18:56  Güncelleme: 19:05
Çorum'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik yemin töreninde özel bireyler, üniforma giyip Türk bayrağı ve silahların üzerine el koyarak yemin etti.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Temsili Askerlik Yemin Töreni" düzenlendi. Bir günlük askerlik sevinci yaşayan özel bireyler, askeri üniformalarını giyerek tören alanında yerini aldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Mehter takımı da seslendirdiği marşlarla törene coşku kattı. Ailelerinin ve protokol üyelerinin huzurunda törene katılan özel bireyler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak temsili askerlik yemini etti. Duygusal anların yaşandığı törende özel bireylere, askerliklerini tamamladıklarını simgeleyen terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Aileler de evlatlarının yaşadığı mutluluğa ortak oldu. Törende konuşan Vali Ali Çalgan, engellerin gönülde ve zihinde aşılması gerektiğini belirterek, "Önemli olan beynimizde, gönlümüzde engelin olmayışı. Onları kaldırdığımız zaman her türlü engeli aşacağımıza inancımız tam" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise özel bireylerin askerlik heyecanına ortak olduklarını ifade etti. Aşgın, "Her Türk asker doğar. Doğduğu gün adeta vatan aşkıyla yanar. Doğduğu gün bu günleri bekler. Hepsi çakı gibi maşallah jandarma asker. Günümüz hayır olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Bu günümüz en kötü günümüz olsun diyorum. Hayırlı yeminler, hayırlı tezkireler" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da yemin eden özel bireylerle gurur duyduklarını belirterek, "Bayrak aşkına ve vatan sevgisine hiçbir olgunun engel olamayacağının kanıtı olan silah arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Edeceğiniz yemin sizlere, ailelerinize, vatana ve millete hayırlar getirsin" ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

