Çorum\'da Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konseri sanatseverleri mest etti

Çorum'da, Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Konseri, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Türk Sanat ve Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle protokolün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen dev konser iki bölümden oluştu. Gecenin ilk bölümünde sahne alan koro, kulakların pasını silen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Anadolu'nun farklı yörelerine ait Türk Galk müziğinin sevilen türküleri dinleyicilerle buluştu. TSM Koro Şefi Selda Erdost ve THM Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetimindeki korolar yeteneklerini sergiledi. Birbirinden değerli eserlerin koro ve solo olarak seslendirildiği konserde sanatçılar, sergiledikleri üstün performansla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Düzenlenen programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - ÇORUM