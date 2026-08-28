Çorum'da Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Hatim Duası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Hatim Duası

Çorum\'da Zafer Bayramı\'nda Şehitler İçin Hatim Duası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'daki Murad-i Rabi Ulu Camii'nde şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okutuldu ve birlik beraberlik için dualar edildi.

Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Murad-i Rabi Ulu Camii'nde şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çorum'da düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Programlar çerçevesinde, Çorum Valiliği tarafından, tarihi Murad-i Rabi Ulu Camii'nde program düzenlendi. Programda, şehitlerin ruhlarına ithafen daha önceden indirilen hatimlerin duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okutuldu. Daha sonra ise eller semaya açılarak ülkenin birlik ve beraberliği ile şehitlerin ruhları için dualar edildi. Şehitler için duaların edildiği program, cemaatin hep birlikte Cuma namazını kılmasıyla sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile STK temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İHA

Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Hatim Duası - Son Dakika

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Gölbaşı’nda 6 CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Arda Turan, Fenerbahçe’ye rakip oldu Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu

17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 17:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Hatim Duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement