Çorum Olaylarının 44. Yılında Anma Programı Düzenlendi

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum olaylarının 44. yılı dolayısıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, "Biz Çorum'da demokrasi, barış olsun diye Çorum halkı bir daha böyle bir katliam yaşamasın diye Çorum'un meydanına bir anıt istiyoruz" dedi.

Çorum olaylarının 44. yılı dolayısıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa saygı duruşu ile başlanırken, çocuklar ise semah döndü.

Programda konuşan Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise şunları söyledi:

"Biz Çorum'da demokrasi, barış olsun diye Çorum halkı bir daha böyle bir katliam yaşamasın diye Çorum'un meydanına bir anıt istiyoruz. ve yine sevgili canlar, sevgili yoldaşlar, aleviler, alevilerin dostları, insanlığa karşı işlenen hiçbir suçun ama hiçbir suçun zaman aşımı olmaması için adalet istiyoruz. Biz laik ve demokratik bir anayasa için adalet istiyoruz. Bu adaleti isteyenler Kerbela'dan beri gelen bizim, bizim önderlerimizdir. Onun için Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Gazi'de ve Gezi'de bizlere karşı zulüm uyguladılar ama şunu unutmasınlar; ama şunu hiç unutmasınlar onlar hep unutulacaklardır. Çorum'daki canlarımız Sivas'taki canlarımız, Maraş'taki canlarımız yine adalet için yine insanlık için yine birliktelik için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız sevgili canlar.

"Katiller kimse hep birlikte lanetliyelim"

Çorum halkına buradan sesleniyorum; sevgili Çorumlular, Aleviler bu toprakların yüz yıllardır kadim halklarından bir tanesidir. Bu kadim halk, Çorum'a daima barış getirmiştir. Bu kadim halk, Çorum'da birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Size sesleniyorum; gelin hep birlikte bu katiller kimse, bunu yapan kimse, hep birlikte lanetliyelim bu meydanda. Yüzbinlerce birlikte lanetliyelim ki, bir daha bu topraklar, bir daha bu topraklar bir daha böyle katliamlar görmesin.

Gazze'de yaşanan neyse 44 yıl önce Çorum'da yaşanan odur"

Özdel ise olaylara ilişkin gerçek faillerin Ahmet Özdel ise, "Egemen güçler gerek ülkemizde gerek tüm dünyada sömürü ve baskı düzenine dayalı iktidarlarını devam ettirmek için savaştan ve şiddetten beslenirler. Savaşta ve çatışmada kullanılacak kitleleri oluşturmanın en iyi yolu ise nefret ve kin dilini kullanmak insanları ve toplumları ayrıştırmaktır. Bugün Filistin'de Gazze'de yaşanan neyse 44 yıl önce Çorum'da yaşanan odur" dedi.