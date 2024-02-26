Çorum\'un Alaca ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Çorum'un Alaca ilçesinde 'Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve daire amirleri katıldı.

İlçede seçim güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda Kaymakam Hicabi Aytemür, seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumların gerekli tedbirlerini alacağını hatırlatarak, seçim takvimi süresince yapılacak tüm çalışmaların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde titizlikle yürütüleceğini ifade etti. - ÇORUM