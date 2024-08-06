Çorum'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı

Çorum\'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı

Çorum'un Alaca ilçesine atanan İsmail Karadavut, görevine başladı. Karadavut, Alaca'ya güzel işler yapmak için geldiğini ifade etti.

06.08.2024 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesine müftü olarak atanan İsmail Karadavut, yeni görevine başladı.

Alaca'ya müftü olarak atanan İsmail Karadavut, görevine başladı. Müftülük girişinde personeli tarafından karşılanan Karadavut, Alaca'ya güzel işler yapmak için geldiğini ifade etti.

1971 Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelen İsmail Karadavut, ilkokulu Kadışehri'nde bitirdikten sonra ortaokul ve lise eğitimimi Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kayseri İhtisas Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimine başlayarak 2005 yılında bitirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, Kelam alanında, Sadrüşşeria'nın "Akıl Anlayışı" tezi ile 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 1992 yılında imam hatip olarak göreve başladı. 1998 yılından 2005 yılına kadar Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde imam hatipliğe devam etti. İhtisas eğitimini tamamlamasının ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine Vaiz olarak atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük sınavını kazanarak Ağrı'nın Diyadin ilçesine ilçe müftüsü olarak atandı. 2007-2013 yılları arasında Yozgat Aydıncık İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 2013-2020 yılları arası ise Yozgat İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. 2020-2024 yılları arasında Nevşehir Ürgüp İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 05.08.2024 tarihinde Alaca İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan İsmail Karadavut, evli ve 4 çocuk babasıdır. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Müftü, Alaca, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:46:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement