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Çorum'un Osmancık ilçesinde döşenen kilit parke taşları kepçelerle söküldü - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde döşenen kilit parke taşları kepçelerle söküldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara döşenen kilit parke taşları, yüklenici firma sahibinin parasını alamaması üzerine kepçelerle söküldü. Belediye yetkilileri, taşların testten geçemediğini iddia ederken, ilerleyen günlerde ihalenin tekrarlanarak yeniden döşenmesi bekleniyor.

Çorum\'un Osmancık ilçesinde döşenen kilit parke taşları kepçelerle söküldü
27.12.2023 - 19:36,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı. Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak'ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.

Firma yetkilileri, döşenen kilitli beton parke taşlarının sökülmesine neden olarak yüklenici firmaya belediyenin hakkedişlerini ödemesini belirtirken, belediye yetkilileri ise kilit parke taşlarından alınan numunelerin gerekli testten geçemediğini iddia ettiler.

Yaşadıkları cadde ve sokaklara kilitli beton parke taşı döşenmesine sevinen ilçe halkının sevinci ise yaşanan olayın ardından hayal kırıklığına dönüştü.

Osmancık Belediyesi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde ihalenin tekrarlanarak belirlenen cadde ve sokaklara yeniden kilitli beton parke taşı döşenmesi bekleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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