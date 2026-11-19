ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer, ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifi Başkanı Hasan Altun'u ziyaret etti. Altun'dan ÇUKOBİRLİK Araban Koopreratifinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifini ziyaret etti. ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer'i ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifi Başkanlığında karşılayan ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifi Başkanı Hasan Altun ile ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer ile bir süre görüşen Altun, Sümer'e Araban Ovası'nda geçen yıl 11 bin 350 dönüm alanda pamuk üretimi yapılırken girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bu yıl 5 bin dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığı ve yağışların yoğunluğu nedeniyle de bu yıl hasat sezonunda geçen yıllara oranla gecikme yaşandığını belirten Altun, ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifinin çalışma sistemi ve Arabanlı pamuk üreticisi çiftçi ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğu bililerini de anlatarak üretici çiftçilerin ÇUKOBİRLİK'ten beklentilerini anlatarak ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifince alımı yapılan kütlü pamukların bulunduğu ambarında pamuk eksperi ile incelemelerde bulunan Sümer, ambarda bulunan kütlü pamuklarda yaptığı incelemelerin ardından Altun'a, ÇUKOBİRLİK olarak üretici çiftçilerimizin tüm pamuklarını alım yaparak üretici ortaklarımızı mağdur etmeyeceğiz dedi. Altun ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifinin eksikleri ve ihtiyaçları hakkında da bilgiler veren ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer'i, ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.