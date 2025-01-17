Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Hizmetleri - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Hizmetleri

Çukurova Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü Hizmetleri

Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlar için ev temizliği, sağlık kontrolü ve kişisel bakım hizmetleri sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

17.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Çukurova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üstü engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak ev temizliği, genel sağlık kontrolü ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sosyal destek hizmetlerinde 65 yaş üstü engelli ve yalnız yaşayan Çukurovalı vatandaşların evlerine giden ekipler dip-bucak ev temizliği yapıyor.

Hijyen şartlarını sağlayarak yaş almış ve engelli bireylerin kendi evlerinde daha rahat ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlayan ekipler ayrıca bireylerin genel sağlık kontrollerini yaparken, vatandaşları kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgilendiriyor ve ihtiyaca göre kuaför hizmeti de veriyor.

Belediye Evleri Mahalle Muhtarı İsmail Çelik'ten teşekkür

Çukurova Belediyesi'nin sosyal destek hizmetinin mahalle halkı tarafından takdirle karşılandığını kaydeden Belediye Evleri Mahalle Muhtarı İsmail Çelik, "Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay'ın sunduğu hizmetle bay bayan saç kesimi, sağlık kontrolü ve ev genel temizliği yapılıyor. Bu hizmet ile özellikle kendi başına işini yapamayan yaşlı ve engelli bireylere büyük katkı oluyor. Vatandaşa dokunan bu hizmet için hem mahallem adına hem de hizmetten faydalananlar adına Başkanımız Emrah Kozay'a çok teşekkür ediyorum. Parlayan Çukurova olmaya devam ediyoruz" dedi.

Gönüllere dokunan sosyal belediyecilik

Verilen hizmetle ilgili bilgi aktaran Çukurova Belediyesi Başkanı Emrah Kozay, halka dokunan, ihtiyaç odaklı sosyal hizmet uygulamalarıyla bireylerin sadece yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Kozay, "Hizmetimizin bir diğer amacı da Çukurova'da hiç kimsenin yalnız olmadığını hemşehrilerimize hissettirip onların gönüllerine dokunmak. 65 yaş üstü büyüklerimizin, engelli ve yalnız yaşayan hemşerilerimizin fizyoterapist eşliğinde egzersiz hizmeti, ev temizliği, kuaför ihtiyaçlarını karşılıyor ve yaşam kalitelerinin artmasına destek oluyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Hizmetleri - Son Dakika

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