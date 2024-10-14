Çukurova Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: Giysi Kumbaraları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: Giysi Kumbaraları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Çukurova Belediyesi\'nden Sıfır Atık Projesi: Giysi Kumbaraları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Çukurova Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında ilçe merkezine yerleştirdiği 270 giysi kumbarası ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyor. Kullanılmayan kıyafetler geri dönüşüme kazandırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

14.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Çukurova Belediyesi "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçe merkezine yerleştirilen 270 adet giysi kumbarası ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Çukurova Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına bırakılan giysi kumbaraları ile kullanılmayan eşyalar hem tekrar ekonomiye kazandırılıyor hem de bu sayede ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri kumbaralara bırakırken Çukurova Belediyesi görevlileri belirli aralıklarla kumbaralardaki giysileri topluyor. Toplanma merkezinde ayrıştırılan ve kullanımı mümkün olan kıyafetler temizlenerek ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kumbaradan çıkan ve kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm ile tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

"Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Sıfır Atık Yönetimiyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Giysi kumbaralarına bırakan giysilerin yüzde 60-70'nin kullanılabilir durumda olduğunu söyleyen Kozay, "Kıyafetler kullanıma hazır hale geldikten sonrası İhtiyaç Bankasında ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Giysi Kumbarası aracılığı ile Çukurova'da binlerce aile tekstil yardımından faydalanıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan bu hizmetimiz ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç fazlası kıyafetlerini giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Paylaşmak kumaşımızda var" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: Giysi Kumbaraları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika

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