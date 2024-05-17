Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden televizyon programcısı Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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