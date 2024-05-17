Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programcısı Erkan Yolaç'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yolaç'ın uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletin hafızasında yer edindiğini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

17.05.2024 22:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden televizyon programcısı Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika

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