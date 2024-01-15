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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Derya'nın teslim törenine katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Derya'nın teslim törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenecek olan TCG Derya'nın teslim törenine katılacak. TCG Derya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci en büyük gemisi olacak ve yüzer birliklerin akaryakıt ve su ikmallerini denizde süratli şekilde yapma kapasitesine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Derya\'nın teslim törenine katılacak
15.01.2024 - 17:16,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim törenine katılacak.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG Derya, düzenlenen törenle TSK'ya teslim edilecek. 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. 199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Yalova, TSK, Savunma, Yerel, Politika, Son Dakika

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