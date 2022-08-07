Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" - Son Dakika
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Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin"

07.08.2022 10:34
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu. Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

Dün Kocaeli'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ile 85 yaşındaki babaannesiyle görüntülü konuştu. Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, "Hasret sona erdi. Kocaeli ziyaretlerinde yoğun programlarından dolayı hanemize gelemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ev hanemizi görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü. Bu ince düşünceleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Allah seni başımızdan eksik etmesin' - Son Dakika

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